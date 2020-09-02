"Ротор" подпишет лучшего игрока чемпионата Грузии 2019 года

Форвард батумского "Динамо" Фламарион близок к переезду в Россию.

Как сообщает Sport24, 24-летний бразилец близок к переходу в "Ротор". Отметим, что Фламарион в 2019 году признавался лучшим футболистом чемпионата Грузии.

Фламарион выступает за грузинский клуб с 2016 года. За это время он провел 70 матчей, в которых забил 21 гол. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 600 тысяч евро.

После 6 туров "Ротор" идет в РПЛ на последнем месте, имея в активе два очка.

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