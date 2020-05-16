"Ротор" подсчитал, сколько потребуется денег для участия в РПЛ

Теги ротор волгоград

"Ротор" подсчитал, сколько потребуется денег для участия в РПЛ

Названа сумма, которая необходима для финансирования "Ротора" с учётом выхода команды в российскую Премьер-лигу.

Сообщается, что бюджет волгоградского клуба на следующий сезон должен превысить 1,7 миллиарда рублей (более 21 миллиона евро).

Проект данной сметы пока официально не утверждён, поэтому, возможно, в него будут внесены изменения.

"Ротор" стал победителем ФНЛ по итогам досрочно завершённого сезона 2019/20 и сыграет в РПЛ впервые за 16 лет.

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