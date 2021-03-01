"Ротор" потерпел разгромное поражение от казахстанского клуба

Волгоградский "Ротор" в товарищеском матче проиграл казахстанскому клубу "Ордабасы" со счетом 0:3. Встреча состоялась в турецком Белеке.

Победу клубу из Шымкета принесли голы Рубена Бриджиду, Жоао Пауло и Мирзада Механовича.

"Ротор" (Волгоград, Россия) — "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) — 0:3 (0:2)

Голы: Бриджиду, 8 - 0:1, Пауло, 44 - 0:2, Механович, 70 - 0:3.

"Ротор": Обухов (Репин, 46), Медведь (Давиташвили, 60), Кверквелия (Кожемякин, 46), Байрыев (Шомко, 46), Степанов, Серченков (Макаров, 60), Жигулев (Алейник, 46), Маевский (Песегов, 60), Арабидзе, Фламарион (Кипиани, 46), Понсе (Муллин, 46).

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