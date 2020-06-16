"Ротор" предложил "Лукойлу" спонсировать клуб

Теги ротор волгоград

"Ротор" предложил "Лукойлу" спонсировать клуб

Нефтяная компания "Лукойл" получила предложение стать спонсором "Ротора", сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, волгоградский клуб активно ищет новых инвесторов после выхода в РПЛ.

Дело в том, что "Ротору" из-за кризиса выделили из бюджета 500 миллионов рублей вместо обещанных ранее 1,5 миллиардов.

Стоит отметить, что переговоры ведутся не напрямую с "Лукойлом", а с дочерней компанией "Ритэк".

"Запросы "Ротора" к спонсорам, кстати, не такие уж и большие для клуба Премьер-лиги. За рекламу компании на форме они хотят 230 миллионов рублей. Еще 3 миллиона - за рисунок на автобусе и 5 миллионов за пиар в соцсетях. Если нефтянники заходят купить всё сразу, то им положена скидка до 200 миллионов. Бонусом же гендир команды предлагает размещение лейбла на билетах и рекламу на самом стадионе. Согласятся ли на такое предложение в компании пока непонятно", - сообщил источник.

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