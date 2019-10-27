"Ротор" продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, переиграв "Текстильщик"

"Ротор" обыграл "Текстильщик" в рамках 20-го тура ФНЛ.

Победный гол забил Анзор Саная.

Отметим, что большую часть матча "Текстильщик" выступал в меньшинстве.

"Текстильщик" - "Ротор" - 0:1

Голы: Саная, 15 - 0:1.

"Ротор" с 41 баллом занимает 2 место в турнирной таблице. у "Текстильщика" 14 очков и 18 позиция.

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