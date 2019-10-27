"Ротор" продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, переиграв "Текстильщик"

1 Теги ротор волгоградтекстильщик

"Ротор" продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, переиграв "Текстильщик"

"Ротор" обыграл "Текстильщик" в рамках 20-го тура ФНЛ.

Победный гол забил Анзор Саная.

Отметим, что большую часть матча "Текстильщик" выступал в меньшинстве.

"Текстильщик" - "Ротор" - 0:1

Голы: Саная, 15 - 0:1.

"Ротор" с 41 баллом занимает 2 место в турнирной таблице. у "Текстильщика" 14 очков и 18 позиция.

А еще: Слуцкий - о "Роторе": "Почему такая жопа? Потому что дебилы руководят, к сожалению"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zenden 1985
zenden 1985

Вспомнилось, 95-99 года: Ротор с Веретенников с Нидергаусом, желто-оранжевая Алания с Тетрадзе и Касымовым, Тестильщик, Камаз, Балтика, Черноморец Новороссийский, Жемчужина (Сочи) с Деменко и Кантонистовым.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" в гостях обыграл "Крылья Советов" в РПЛ

"Зенит" в гостях обыграл "Крылья Советов" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 13 27
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 14 18
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Рубин Рубин 14 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
10 Уфа Уфа 14 16
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 14 13
14 Ахмат Ахмат 14 13
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов