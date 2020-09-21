"Ротор" пропустит третий матч подряд из-за коронавируса

Теги ротор волгограддинамо ставрополькоронавирус

"Ротор" пропустит третий матч подряд из-за коронавируса

"Ротор" на своём официальном сайте объявил об отмене матча группового этапа Кубка России против ставропольского "Динамо".

В волгоградском клубе пояснили, что из-за вспышки коронавируса в команде проведение игры невозможно.

Напомним, что поединок в Ставрополе должен был состояться в среду, 23 сентября.

Ранее "Ротор" отказался от участия в матчах РПЛ с "Краснодаром" и "Ростовом". По первой встрече волгоградцам присудили техническое поражение, по второй - окончательное решение ещё не принято.

Не пропустите: "Ротор" за текущее трансферное окно покинул 18-й футболист. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Гюндоган заразился коронавирусом

Официально: Гюндоган заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов