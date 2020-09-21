"Ротор" пропустит третий матч подряд из-за коронавируса

"Ротор" на своём официальном сайте объявил об отмене матча группового этапа Кубка России против ставропольского "Динамо".

В волгоградском клубе пояснили, что из-за вспышки коронавируса в команде проведение игры невозможно.

Напомним, что поединок в Ставрополе должен был состояться в среду, 23 сентября.

Ранее "Ротор" отказался от участия в матчах РПЛ с "Краснодаром" и "Ростовом". По первой встрече волгоградцам присудили техническое поражение, по второй - окончательное решение ещё не принято.

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