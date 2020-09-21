"Ротор" пропустит третий матч подряд из-за коронавируса
"Ротор" на своём официальном сайте объявил об отмене матча группового этапа Кубка России против ставропольского "Динамо".
В волгоградском клубе пояснили, что из-за вспышки коронавируса в команде проведение игры невозможно.
Напомним, что поединок в Ставрополе должен был состояться в среду, 23 сентября.
Ранее "Ротор" отказался от участия в матчах РПЛ с "Краснодаром" и "Ростовом". По первой встрече волгоградцам присудили техническое поражение, по второй - окончательное решение ещё не принято.
Не пропустите: "Ротор" за текущее трансферное окно покинул 18-й футболист. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
|23
|22