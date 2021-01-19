"Ротор" расстался с аргентинцем, который пришел в клуб полгода назад

Волгоградский "Ротор" расстался с аргентинским защитником Патрисио Матикарди. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

"Мы благодарим Патрисио за работу и желаем удачи в новом клубе!" — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram клуба.

27-летний Матикарди перешел в "Ротор" летом 2020 года. Всего за российский клуб он провел три матча и получил одну желтую карточку.

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