"Ротор" расстался с форвардом сборной Грузии, которого подписал полгода назад

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"Ротор" расстался с форвардом сборной Грузии, которого подписал полгода назад

Волгоградский "Ротор" расстался с грузинским нападающим Бекой Микелтадзе, сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт".

Стороны досрочно расторгли соглашение, которое действовало до лета 2021 года.

23-летний Микелтадзе перешел в "Ротор" летом 2020 года из казанского "Рубина" на правах свободного агента. В составе волгоградского клуба он принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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