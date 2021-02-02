"Ротор" расстался с форвардом сборной Грузии, которого подписал полгода назад
Волгоградский "Ротор" расстался с грузинским нападающим Бекой Микелтадзе, сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт".
Стороны досрочно расторгли соглашение, которое действовало до лета 2021 года.
23-летний Микелтадзе перешел в "Ротор" летом 2020 года из казанского "Рубина" на правах свободного агента. В составе волгоградского клуба он принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
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