"Ротор" расстался с защитником сборной Армении

Пресс-служба волгоградского "Ротора" объявила об уходе армянского защитника Армена Манучаряна.

Стороны достигли договоренности о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2021 года.

"Мы благодарим Армена за время, проведенное в "Роторе"! Желаем успехов на поле и карьерных достижений!" — говорится в сообщении.

26-летний Манучарян выступал за "Ротор" с 2020 года. Всего он провел за волгоградский клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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