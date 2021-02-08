"Ротор" расстался с защитником сборной Армении
Пресс-служба волгоградского "Ротора" объявила об уходе армянского защитника Армена Манучаряна.
Стороны достигли договоренности о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2021 года.
"Мы благодарим Армена за время, проведенное в "Роторе"! Желаем успехов на поле и карьерных достижений!" — говорится в сообщении.
26-летний Манучарян выступал за "Ротор" с 2020 года. Всего он провел за волгоградский клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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