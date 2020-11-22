"Ротор" сыграл вничью с "Уралом"

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"Ротор" сыграл вничью с "Уралом"

В рамках 15-го тура РПЛ "Ротор" и "Урал" завершили матч безголевой ничьей.

На данный момент "Урал" занимает 11-е место, а "Ротор" - 15-е.

"Ротор" - "Урал" 0:0

"Ротор": Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Жигулев, Алейник, Давиташвили (Серченков, 66), Фламарион, Муллин (Микелтадзе, 73), Понсе.

"Урал": Помазун, Калинин, Рыков, Кулаков, Аугустыняк, Мишкич, Йовичич, Эль-Кабир (Шаболин, 83), Бикфалви, Ефремов (Подберезкин, 66), Погребняк (Панюков, 76).  

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