"Ротор" усилился бывшим игроком "Спартака"
Волгоградский "Ротор" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Ташаева.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался волгоградцам бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
26-летний Ташаев ранее выступал за "Динамо", "Спартак" и "Рубин". Сыграл семь матчей за молодежную сборную России и забил один гол.
Напомним, что "Ротор" по итогам минувшего сезона вылетел из Российской Премьер-Лиги и будет выступать в Футбольной национальной лиге.
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