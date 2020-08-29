"Ротор" усилился хорватским вратарём
"Ротор" объявил о трансфере вратаря "Истры 1961" Йосипа Чондрича.
Сколько волгоградский клуб заплатил за 27-летнего стража ворот, пока неизвестно.
Хорватский голкипер заключил с "Ротором" контракт до конца текущего сезона.
Чондрич будет выступать за новую команду под 93-м номером.
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