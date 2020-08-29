"Ротор" усилился хорватским вратарём

Теги ротор волгоградистра 1961йосип чондричтрансферы

"Ротор" усилился хорватским вратарём

"Ротор" объявил о трансфере вратаря "Истры 1961" Йосипа Чондрича.

Сколько волгоградский клуб заплатил за 27-летнего стража ворот, пока неизвестно.

Хорватский голкипер заключил с "Ротором" контракт до конца текущего сезона.

Чондрич будет выступать за новую команду под 93-м номером.

Не пропустите: "Ротор" арендовал двух грузинских игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса

"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов