"Ротор" усилился защитником сборной Казахстана

Волгоградский "Ротор" на официальном сайте объявил о переходе защитника "Астаны" Юрия Логвиненко.

Футболист достался российскому клуб бесплатно, на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

32-летний Логвиненко выступал за "Астану" с 2016 года, провел за клуб 137 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Актобе". За сборную Казахстана сыграл 53 матча и забил пять мячей.

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