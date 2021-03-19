"Ротор" уволил главного тренера Хацкевича

Теги ротор волгоградалександр хацкевич

"Ротор" уволил главного тренера Хацкевича

Фото сайт "Ротора"

"Ротор" на своём официальном сайте объявил об уходе из команды Александра Хацкевича.

Решение об отставке главного тренера приняло руководство волгоградского клуба.

Кто станет новым наставником коллектива, занимающего 13-е место в турнирной таблице РПЛ, пока неизвестно.

47-летний Хацкевич возглавлял "Ротор" с декабря 2019 года. Под его руководством команда поднялась из ФНЛ в высший дивизион.

Не пропустите: Тренер "Ротора" Хацкевич раскритиковал судейство в матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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