"Ротор" ведёт переговоры об аренде игрока "Спартака"

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"Ротор" ведёт переговоры об аренде игрока "Спартака"

"Ротор" хочет усилить атаку в преддверии возвращения в российскую Премьер-лигу.

Сообщается, что волгоградский клуб намерен арендовать нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе до конца следующего сезона.

"Ротор" уже начал вести соответствующие переговоры с "красно-белыми".

Текущий сезон 23-летний Мелкадзе проводит в "Тамбове", в его активе 6 голов и 3 ассиста в 13 матчах.

Контракт форварда со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.
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kotovvladimirg

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