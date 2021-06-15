"Ротор" взял в аренду голкипера "Ростова"
Фото: инстаграм "Ротора"/Автор неизвестен
"Ротор" на своем официальном сайте сообщил об аренде голкипера "Ростова" Максима Рудакова. Соглашение рассчитано на один год
25-летний голкипер в прошлом сезоне отыграл один матч в РПЛ и пропустил три мяча.
В своей профессиональной карьере Рудаков играл в молодежных командах "Зенита" и финском "ХИКе".
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