"Ротор" заключил новые контракты с пятью футболистами

Теги ротор волгоградниколай кипиани

"Ротор" заключил новые контракты с пятью футболистами

Фото сайт "Ротора"

Волгоградский "Ротор" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашений с несколькими игроками.

Новые контракты с клубом подписали Азат БайрыевСергей МакаровНиколай КипианиСергей Серченков и Камиль Муллин.

Все пять футболистов заключили с "Ротором" однолетние договора с опцией пролонгации на аналогичный срок.

Напомним, что следующий сезон команда проведёт в ФНЛ.

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