"Ротору" присудили третье техническое поражение подряд

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"Ротору" присудили третье техническое поражение подряд

Контрольно-дисциплинарный комитета РФС вынес решение по матчу Кубка России между "Ротором" и ставропольским "Динамо".

Напомним, что игра не состоялась из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе, который официально попросил перенести встречу на резервную дату.

Однако "Ротору" не пошли навстречу. Как заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, вердикт комитета - засчитать техническое поражение.

Для волгоградцев это третий "технарь" подряд. Ранее аналогичные решения были вынесены по матчам РПЛ с "Краснодаром" и "Ростовом".

Не пропустите: 14 игроков "Ротора" готовятся к матчу с "Рубином". | http://soccernews.ru
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