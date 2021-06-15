Роуз договорился о контракте с "Уотфордом"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, экс-защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз продолжит карьеру в "Уотфорде".

По информации источника, клуб уже согласовал двухлетний контракт с 30-летним футболистом до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Его действующий контракт с лондонским клубом завершается в конце месяца, после чего он станет свободным агентом.

Напомним, что Роуз перешел в "Тоттенхэм" летом 2007 года.

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