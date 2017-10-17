Роуз и Дембеле готовы сыграть с "Реалом"

В преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала" вернулись в строй два игрока "Тоттенхэма".

Как сообщает Sky Sports, после травм восстановились защитник Дэнни Роуз и хавбек Мусса Дембеле. Оба футболиста готовы сыграть со "сливочными".

Напомним, что матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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