Роуз может перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Челси"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может сменить клуб этим летом, сообщает Sky Sports.

По информации ресусра, футболист хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Челси", однако это произойдет в том случае, если "шпоры" дадут согласие на его уход.

"Я достиг своей вершины и, возможно, впереди меня ждет всего лишь один большой контракт" - сказал Роуз.

Отметим, что действующее соглашение Роуза с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2021 года.

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