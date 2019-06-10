Роуз не исключил уход из "Тоттенхэма"

Будущее защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза в лондонском клубе находится под вопросом.

Сам футболист сомневается, что "шпоры" рассчитывают на него в следующем сезоне.

"Останусь я или нет, в любом случае всё будет здорово. Ни для кого не секрет, что СМИ давно сватают меня в другие клубы. Кроме того, политика "Тоттенхэма" подразумевает продажу игроков, достигших определённого возраста", - приводит слова 28-летнего фулбека Sky Sports.

В минувшем сезоне Роуз сыграл за "Тоттенхэм" 37 матчей во всех турнирах и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в "Эвертон" в обмен на Люку Диня.

Не пропустите: "Тоттенхэм" готов заплатить 45 миллионов евро за игрока "Борнмута". | http://soccernews.ru