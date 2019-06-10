Роуз не исключил уход из "Тоттенхэма"
Будущее защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза в лондонском клубе находится под вопросом.
Сам футболист сомневается, что "шпоры" рассчитывают на него в следующем сезоне.
"Останусь я или нет, в любом случае всё будет здорово. Ни для кого не секрет, что СМИ давно сватают меня в другие клубы. Кроме того, политика "Тоттенхэма" подразумевает продажу игроков, достигших определённого возраста", - приводит слова 28-летнего фулбека Sky Sports.
В минувшем сезоне Роуз сыграл за "Тоттенхэм" 37 матчей во всех турнирах и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в "Эвертон" в обмен на Люку Диня.
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Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16