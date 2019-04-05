Роуз: "Не могу дождаться окончания карьеры. Расизм так надоел"

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Роуз: "Не могу дождаться окончания карьеры. Расизм так надоел"
Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заявил, что он мечтает о завершении карьеры из-за расизма со стороны болельщиков.

"Мне так надоел расизм. Я настроил себя, что отыграю еще пять-шесть лет, и буду максимально наслаждаться футболом. Но я не могу дождаться окончания карьеры из-за происходящего.

Хочу поскорее оставить все это позади. Разве можно ждать чего-то хорошего, если страны штрафуют на сумму, которою я трачу за один вечер? Наказания слишком легкие", - приводит слова Роуза Sky Sports.

В нынешнем сезоне 28-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 27 матчей во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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