Роуз о наказании расизма: "Чего еще ожидать от виновных, которых штрафуют на сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?"

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что наказание а проявление рассизма должно быть ужесточено. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, футболист терпел оскорбление от фанатов соперника в матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).

"Я знал, что такое может случится. Я играл в Сербии, примерно, 8 лет назад и там происходило то же самое. Однако это не повлияло на мою игру. Нам удалось добыть три очка. Когда приходится терпеть такое, хочется побыстрее уйти с поля. Однако чего еще ожидать от виновных, которых штрафуют на такую сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?", - сказал Роуз.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник участвовал в 21 матче, в которых отметился 4 ассистами.

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