Роуз о наказании расизма: "Чего еще ожидать от виновных, которых штрафуют на сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?"
Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что наказание а проявление рассизма должно быть ужесточено. Об этом сообщает ESPN.
Напомним, футболист терпел оскорбление от фанатов соперника в матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).
"Я знал, что такое может случится. Я играл в Сербии, примерно, 8 лет назад и там происходило то же самое. Однако это не повлияло на мою игру. Нам удалось добыть три очка. Когда приходится терпеть такое, хочется побыстрее уйти с поля. Однако чего еще ожидать от виновных, которых штрафуют на такую сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?", - сказал Роуз.
В нынешнем сезоне 28-летний защитник участвовал в 21 матче, в которых отметился 4 ассистами.
А еще: Дембеле восстановился после травмы и приступил к тренировкам| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Погба контракт до 2024 года
-
Бартомеу: "Мы уже готовимся к будущему - эпохе после Месси"
-
Саутгейт награжден Орденом Британской империи за успехи сборной Англии на ЧМ в России
-
Роуз о наказании расизма: "Чего еще ожидать от виновных, которых штрафуют на сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?"
-
Зинченко рассказал, сколько времени займет его восстановление
-
Одил Ахмедов: "Было бы чудесно, если бы "Краснодар" стал чемпионом России"
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
Вермалена зовут в АПЛ
-
"Леганес" - "Вальядолид" - 1:0, "Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами
-
"Реал" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар скучает по "Барселоне"
-
Семин рассказал, когда планирует завершить карьеру
-
"Бетис" уступил "Реал Сосьедаду"
-
Сборная России узнала соперников по групповому этапу Евро-2019 U-17
-
"Аталанта" за 15 минут разгромила "Болонью" (видео голов)
-
"Севилья" - "Алавес" - 2:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Сассуоло" - "Кьево" - 4:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Леганес" вырвал победу в матче с "Вальядолидом"
-
"Барселона" увеличила клаусулу 16-летнего воспитанника до 100 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14