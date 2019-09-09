Роуз сказал, что счастлив быть в "Тоттенхэме"
Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз рассказал, что думает о своем положении в команде, а также прокомментировал свой несостоявшийся трансфер. Об этом сообщает Goal.
"Не все, что публикуется в СМИ - правда. Когда нибудь я расскажу, что случилось, но сейчас я не хочу зацикливаться на чем-то плохом.
Я должен быть доволен, так как летом планировал покинуть команду, а сейчас выходе в стартовом составе. Я очень счастлив", - сказал Роуз.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют ПСЖ и "Ювентус".
29-летний футболист выступает в "Тоттенхэме" с 2007 года. За это время он 4 раза был отдан в аренду.
А еще: "Ювентус" намерен бесплатно подписать защитника "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru
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|3
|3
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|4
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