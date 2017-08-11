Роуз: "Тоттенхэму" необходимо подписать хорошо известных футболистов"

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Роуз: "Тоттенхэму" необходимо подписать хорошо известных футболистов"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз поделился мнением о трансферной политике клуба.

"Я не говорю о том, что клубу нужно приобрести десять игроков. Хотелось бы два или три новичка. При этом таких, имена которых не пришлось бы искать в Google. Я имею в виду то, что "Тоттенхэму" нужно подписать хорошо известных футболистов. 

Как футболисту команды, мне бы хотелось видеть больше приобретений. Видел, как ранее некоторые игроки говорили о том, что нам не нужны топ-игроки. Извините, но я под этой точкой зрения не подписываюсь" - приводит слова Роуза The Sun. 

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