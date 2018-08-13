Ровно 10 лет назад киевское "Динамо" уничтожило "Спартак" в Москве

1 Теги спартак москвадинамо киев

Ровно 10 лет назад киевское "Динамо" уничтожило "Спартак" в МосквеРовно 10 лет назад киевское "Динамо" уничтожило "Спартак" в Москве в первом матче за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Тогда, несмотря на быстрый гол Никиты Баженова, "красно-белые" потерпели одно из самых неприятных поражений от непримиримого соперника.

Напомним, Роман Еременко провел первую тренировку со "Спартаком". | soccernews.ru

Комментарии
Троглодит

Уничтожило?.. "Спартак" ещё цел, завтра играет :)

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