Ровно 10 лет назад киевское "Динамо" уничтожило "Спартак" в Москве в первом матче за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Тогда, несмотря на быстрый гол Никиты Баженова, "красно-белые" потерпели одно из самых неприятных поражений от непримиримого соперника.

Напомним, Роман Еременко провел первую тренировку со "Спартаком". | soccernews.ru