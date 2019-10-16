Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за "Барселону" в официальном матче. Клуб опубликовал специальный ролик

16 октября 2004 года нападающий Лионель Месси провёл первый официальный матч в составе "Барселоны".

Дебют звёздного аргентинца пришёлся на каталонское дерби, которое завершилось минимальной победой "блауграны".

"15 лет назад он дебютировал в первой команде. Сегодня он получит свою шестую золотую бутсу. Лучший в истории", - говорится в публикации "сине-гранатовых" в твиттере. К записи прикреплено видео, как Месси выходит на замену вместо Деку.

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe ✨



The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019

Стоит отметить, что впервые Месси сыграл за "Барсу" 17 ноября 2003 года в товарищеской игре с "Порту".

С тех пор 32-летний форвард провёл за "блауграну" 692 матча и забил 604 гола.

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