Ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком

Теги реал мадридзинедин зидан

Ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игрокомРовно 17 лет назад мадридский "Реал" представил французского полузащитника Зинедина Зидана своим игроком.

На "Сантьяго Бернабеу" француз перешел за сумму в 77,5 миллиона евро из туринского "Ювентуса". Всего в стане королевского клуба он провел пять лет. За то время в составе "сливочных" он сыграл 227 матчей и забил 49 мячей. С "Реалом" он выиграл по одному разу Лигу Чемпионов, Ла Лигу, Интерконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА и дважды Суперкубок Испании.

Напомним, Вальдано высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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