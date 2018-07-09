Ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком

Ровно 17 лет назад мадридский "Реал" представил французского полузащитника Зинедина Зидана своим игроком.

На "Сантьяго Бернабеу" француз перешел за сумму в 77,5 миллиона евро из туринского "Ювентуса". Всего в стане королевского клуба он провел пять лет. За то время в составе "сливочных" он сыграл 227 матчей и забил 49 мячей. С "Реалом" он выиграл по одному разу Лигу Чемпионов, Ла Лигу, Интерконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА и дважды Суперкубок Испании.

Напомним, Вальдано высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru