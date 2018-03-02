Ровно 17 лет назад за "Манчестер Юнайтед" дебютировал легендарный Райан Гиггз

Ровно 17 лет назад, 2 марта 1991 года, за "Манчестер Юнайтед" дебютировал легендарный Райан Гиггз.

Валлийский полузащитник провёл 896 матчей за "красных дьяволов", забил 155 голов и сделал 158 ассистов.

Гиггз 13 раз выиграл АПЛ (рекорд), дважды Лигу Чемпионов, по четыре раза Кубок Англии и Кубок Лиги.

В январе этого года Гиггз был назначен главным тренером сборной Уэльса.

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