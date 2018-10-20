Ровно 36 лет назад произошла трагедия в "Лужниках"

Ровно 36 лет назад, 20 октября 1982 года, на стадионе "Лужники" произошла страшная трагедия.

Московский "Спартак" тогда играл в Кубке УЕФА против голландского "Харлема" и в концовке матча возникла давка, которая привела к гибели 66 человек, ещё 61 пострадали.

Сегодня делегация "красно-белых" во главе с наставником Массимо Каррерой, вице-президентом Наилем Измайловым и генеральным директором Сергеем Родионовым возложили цветы у памятника жертвам трагедии.

Каррера, Родионов и Измайлов возложили цветы у памятника жертвам трагедии на матче "Спартак" - "Харлем" pic.twitter.com/WGpD3UsbKZ — СЭ Спартак (@spartak_se) 20 октября 2018 г.

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