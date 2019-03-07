Ровно 7 лет назад Месси оформил пента-трик в ворота "Байера" в ЛЧ

7 лет назад капитан "Барселоны" Лионель Месси стал первым, кто отличился 5 голами в одном матче Лиги чемпионов.

7 марта 2012 года в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" каталонцы играли с "Байером" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч закончился со счетом 1:3 в пользу "Барсы". Во второй встрече каталонцы разгромили "фармацевтов" в гостевом матче со счетом 7:1. В том матче 5 голов забил Лионель Месси, став первым автором пента-трика в Лиге чемпионов.

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