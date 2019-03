Ровно 7 лет назад Месси оформил пента-трик в ворота "Байера" в ЛЧ

7 лет назад капитан "Барселоны" Лионель Месси стал первым, кто отличился 5 голами в одном матче Лиги чемпионов.

7 марта 2012 года в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" каталонцы играли с "Байером" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

️#OTD in 2012: Messi makes history by putting FIVE past Leverkusen! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/CDMmDnbkAi