Ровно 7 лет назад Месси оформил пента-трик в ворота "Байера" в ЛЧ
7 лет назад капитан "Барселоны" Лионель Месси стал первым, кто отличился 5 голами в одном матче Лиги чемпионов.
7 марта 2012 года в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" каталонцы играли с "Байером" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
️#OTD in 2012: Messi makes history by putting FIVE past Leverkusen! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/CDMmDnbkAi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 марта 2019 г.
Первый матч закончился со счетом 1:3 в пользу "Барсы". Во второй встрече каталонцы разгромили "фармацевтов" в гостевом матче со счетом 7:1. В том матче 5 голов забил Лионель Месси, став первым автором пента-трика в Лиге чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22