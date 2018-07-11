Ровно 8 лет назад Иньеста сделал Испанию чемпионом мира

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Ровно 8 лет назад Иньеста сделал Испанию чемпионом мира

Ровно 8 лет назад Андрес Иньеста забил единственный гол в финальном матче против сборной Нидерландов и сделал Испанию чемпионом мира.

Напомним, что после забитого мяча Иньеста снял футболку и продемонстрировал майку с надписью "Дани Харке всегда с нами!", после чего Андресу аплодировали на всех стадионах Испании.

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