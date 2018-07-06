Ровно 9 лет назад "Реал" представил болельщикам Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

Ровно 9 лет назад "Реал" представил болельщикам РоналдуРовно 9 лет назад, 6 июля 2009 года, Криштиану Роналду был представлен в качестве игрока "Реала".

В Мадриде игрока приветствовали 80 тысяч болельщиков.

С тех пор португалец провел 438 матчей, забив 450 мячей. Вместе с "Реалом" он выиграл15 трофеев, включая 4 кубка Лиги чемпионов. Он четыре раза становился обладателем "Золотого мяча".

Читайте: В "Реале" рассказали, после чего Роналду сможет уйти  | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов