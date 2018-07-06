Ровно 9 лет назад "Реал" представил болельщикам Роналду

Ровно 9 лет назад, 6 июля 2009 года, Криштиану Роналду был представлен в качестве игрока "Реала".

В Мадриде игрока приветствовали 80 тысяч болельщиков.

С тех пор португалец провел 438 матчей, забив 450 мячей. Вместе с "Реалом" он выиграл15 трофеев, включая 4 кубка Лиги чемпионов. Он четыре раза становился обладателем "Золотого мяча".

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