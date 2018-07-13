Ровно четыре года назад Гетце сделал Германию чемпионом мира

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Ровно четыре года назад Гетце сделал Германию чемпионом мира

13 июля 2014 года сборная Германии стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2014 Аргентину со счетом 1:0.

Единственный гол в той встрече в дополнительное время забил немецкий полузащитник Марио Гетце.

Стоит отметить, что на ЧМ-2018 обе команды выступили неудачно. Германия не сумела выйти из группы, Аргентина вылетела в 1/8 финала.

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