Ровно четыре года назад Гетце сделал Германию чемпионом мира

13 июля 2014 года сборная Германии стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2014 Аргентину со счетом 1:0.

Единственный гол в той встрече в дополнительное время забил немецкий полузащитник Марио Гетце.

Стоит отметить, что на ЧМ-2018 обе команды выступили неудачно. Германия не сумела выйти из группы, Аргентина вылетела в 1/8 финала.

Не пропустите: Петер Шмейхель показал фотографию с Черчесовым 33-летней давности. | http://soccernews.ru