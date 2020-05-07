Ровно год назад "Ливерпуль" совершил легендарный камбэк в противостоянии с "Барселоной"
Ровно год назад, 7 мая 2019 года, "Ливерпуль" разгромил "Барселону" со счётом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
Голами в составе "красных" отличились Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. У обоих в активе по дублю.
После гостевого поражения 0:3 подопечные Юргена Клоппа сумели совершить камбэк и пробиться в финал, где они взяли верх над "Тоттенхэмом".
"Спустя 12 месяцев те эмоции до сих пор в памяти. Невероятная поддержка трибун, удивительное единение и уровень производительности от всех: игроков, персонала и фанатов. Качество сопротивления вкупе с разочарованием, перенесённым до этого, сделало эту ночь такой особенной", - поделился воспоминаниями о матче на "Энфилде" полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер.
Не пропустите: ТОП-7 игроков, которые играли на космическом уровне, но так ничего и не выиграли. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
3
Ровно год назад "Ливерпуль" совершил легендарный камбэк в противостоянии с "Барселоной"
-
РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России
-
Соболев рассказал о своём отношении к сравнениям с Дзюбой
-
Глушаков прокомментировал госпитализацию Федуна из-за коронавируса
-
2
"Барселона" не интересуется Алексеем Миранчуком
-
Соболев: "Не могу сказать, что изначально хотел в "Спартак". Я хотел в топ-клуб"
-
Червиченко раскритиковал фанатов, которые подкалывают заразившегося коронавирусом Федуна
-
Вратарь "Аталанты" вылечился от коронавируса
-
Соболев купил у Кокорина автомобиль Porsche
-
Карпин пожелал Федуну скорейшего выздоровления
-
Названа дата прибытия в Москву будущего тренера "Локомотива"
-
1
Официально: Бундеслига возобновится на следующей неделе
-
Бывший агент Дзюбы объяснил, почему игрок не переходил из "Спартака" в другой московский клуб
-
Актёр Ефремов высказался о заболевании Федуна коронавирусом
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о возобновлении РПЛ
-
Бывший агент Дзюбы прокомментировал историю с украденным кошельком Быстрова
-
"Рубин" может усилиться звёздным легионером из Казахстана
-
Бывший агент Дзюбы раскрыл подробности ухода форварда из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер 16-летнего таланта
-
Появились новые данные о состоянии заразившегося коронавирусом Федуна
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4