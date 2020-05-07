Ровно год назад "Ливерпуль" совершил легендарный камбэк в противостоянии с "Барселоной"

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Ровно год назад "Ливерпуль" совершил легендарный камбэк в противостоянии с "Барселоной"

Ровно год назад, 7 мая 2019 года, "Ливерпуль" разгромил "Барселону" со счётом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Голами в составе "красных" отличились Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. У обоих в активе по дублю.

После гостевого поражения 0:3 подопечные Юргена Клоппа сумели совершить камбэк и пробиться в финал, где они взяли верх над "Тоттенхэмом".

"Спустя 12 месяцев те эмоции до сих пор в памяти. Невероятная поддержка трибун, удивительное единение и уровень производительности от всех: игроков, персонала и фанатов. Качество сопротивления вкупе с разочарованием, перенесённым до этого, сделало эту ночь такой особенной", - поделился воспоминаниями о матче на "Энфилде" полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер.

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