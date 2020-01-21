Ровно год назад погиб Эмилиано Сала

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Ровно год назад погиб Эмилиано Сала

21 января 2019 года погиб известный аргентинский футболист Эмилиано Сала.

28-летний нападающий летел на частном самолёте из Франции в Уэльс и разбился в районе пролива Ла-Манш.

Сала направлялся в расположение "Кардифф Сити", который купил его у "Нанта" за 17 миллионов евро. Кстати, клубы до сих пор не могут решить вопрос с выплатами за этот трансфер.

До "Нанта" форвард выступал за "Бордо", "Орлеан", "Ньор" и "Кан". За сборную Аргентины он дебютировать не успел.

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