Ровно шесть лет назад Бэйл забил свой знаменитый гол в ворота "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонагарет бэйлмарк бартра

Ровно шесть лет назад Бэйл забил свой знаменитый гол в ворота "Барселоны"

16 апреля 2014 года вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл забил один из самых известных голов в своей карьере.

Ровно шесть лет назад валлиец в финале Кубка Испании против "Барселоны" совершил впечатляющий забег, оставив не у дел защитника Марка Бартру, после чего забил гол.

Взятие ворот произошло на 85-й минуте матча и принесло победу "сливочным" со счётом 2:1.

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