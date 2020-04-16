Ровно шесть лет назад Бэйл забил свой знаменитый гол в ворота "Барселоны"
16 апреля 2014 года вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл забил один из самых известных голов в своей карьере.
Ровно шесть лет назад валлиец в финале Кубка Испании против "Барселоны" совершил впечатляющий забег, оставив не у дел защитника Марка Бартру, после чего забил гол.
Взятие ворот произошло на 85-й минуте матча и принесло победу "сливочным" со счётом 2:1.
On this day in 2014 @GarethBale11 put some serious pedal to the metal⚡️— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) April 16, 2020
Quiet lad from Cardiff turns up to the biggest game in the world and starts playing like he's a Year 11 who's nicked the Year 7's ball. No respect. pic.twitter.com/A7toPEYR3p
Не пропустите: Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020
-
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
Шалимов отреагировал на конфликт Уткина и Соловьёва
-
Смородская ответила Алиеву
-
Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок
-
Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана
-
ПСЖ добивается скидки по выкупу Икарди
-
Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол
-
Блохин объяснил, почему не будет смотреть матчи чемпионатов Беларуси и Таджикистана
-
Ровно шесть лет назад Бэйл забил свой знаменитый гол в ворота "Барселоны"
-
"Арсенал" договорился о переходе защитника ПСЖ
-
Названа предполагаемая сумма трансфера Зиньковского в "Зенит"
-
"Барселона" в следующем сезоне будет играть в розовой форме
-
Глушаков подтвердил, что ударил Мамаева во время Евро-2016
-
Жена украинского футболиста станцевала стриптиз
-
"Милан" поборется с "Наполи" за талантливого украинца
-
Жирков, Игнатьев и Мамаев поучаствовали в челлендже Ольги Бузовой
-
Червиченко: "Дзюба не соответствует уровню "Лацио"
-
"Челси" передумал продавать Канте
-
Головин рассказал, чем занимается во время карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14