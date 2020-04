Ровно шесть лет назад Бэйл забил свой знаменитый гол в ворота "Барселоны"

16 апреля 2014 года вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл забил один из самых известных голов в своей карьере.

Ровно шесть лет назад валлиец в финале Кубка Испании против "Барселоны" совершил впечатляющий забег, оставив не у дел защитника Марка Бартру, после чего забил гол.

Взятие ворот произошло на 85-й минуте матча и принесло победу "сливочным" со счётом 2:1.

On this day in 2014 @GarethBale11 put some serious pedal to the metal⚡️



Quiet lad from Cardiff turns up to the biggest game in the world and starts playing like he's a Year 11 who's nicked the Year 7's ball. No respect. pic.twitter.com/A7toPEYR3p