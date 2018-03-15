Рой Кин: "Азар - не ровня Месси"

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Рой Кин: "Азар - не ровня Месси"Известный в прошлом ирландский футболист Рой Кин сравнил вингера лондонского "Челси" Эдена Азара с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Он может быть очень, очень хорош, но, по моему мнению, у него случается слишком много дней, когда он просто не демонстрирует свой уровень. Если попытаться сравнить его с Месси, то, определенно, он - не ровня ему", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Месси создал больше всех голевых моментов и сделал больше всех успешных обводок в матче с "Челси"

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