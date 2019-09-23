Рой Кин дал жёсткую оценку игре "Манчестер Юнайтед" на старте сезона

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг жёсткой критике игру команды в первых турах АПЛ нового сезона.

"Я в шоке от того, насколько плохо они играют. Конечно, в футболе бывают поражения, но игроки "МЮ" выглядят вяло. Я не вижу у этой команды ни желания, ни мастерства, ни лидеров, ни характера. Это ужасно, насколько низко они упали", - приводит слова Кина Sky Sports.

"Красные дьяволы" набрали 8 очков в шести турах АПЛ и расположились на восьмом месте в турнирной таблице первенства.

Сейчас "МЮ" возглавляет норвежец Уле Гуннар Сульшер, который в декабре прошлого года сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью.

Не пропустите: Моуринью: "Де Хеа не сможет перейти в большинство топ-клубов". | http://soccernews.ru