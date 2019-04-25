Рой Кин: "Игроки "Манчестер Юнайтед" бросили под автобус Моуринью, то же они сделают и с Сульшером"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на действующих футболистов "красных дьяволов".

"Я не верю, что эти футболисты отреагируют на происходящее. Это те же игроки, которые бросили под автобус Моуринью, то же они сделают и с Сульшером. В этом клубе слишком много притворщиков, чтобы "МЮ" вернулся на вершину. Погба - большая проблема для "Юнайтед". Поль талантливый парень, но я не вижу, чтобы он был лидером и вёл за собой команду", - приводит слова Кина Sky Sports.

За три тура до завершения чемпионата манкунианцы расположились на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ и отстают от идущего четвертым "Челси" на три очка.

Также стоит отметить, что "МЮ" проиграл 7 из последних 9 матчей с общим счётом 6:18.

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