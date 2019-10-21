Рой Кин: "Мне противны футболисты "Манчестер Юнайтед"

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Рой Кин: "Мне противны футболисты "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике футболистов команды после матча с "Ливерпулем" (1:1).

"Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в туннеле и обнимаются и целуются. Нет намека на противостояние. Вас ждет битва против них.

Футбол практически не изменился, а вот футболисты теперь другие. Вы идете на войну против игроков соперников, а они обнимаются. Поговорите после игры или даже лучше вообще не общайтесь", - приводит слова Кина Sky Sports.

Отметим, что перед игрой в подтрибунном помещении друг друга поприветствовали голкиперы Давид Де Хеа и Алиссон, а также партнеры по сборной Бразилии - Роберто Фирмино, Фабиньо, Фред, Андреас Перейра, сборной Англии - Трент Александер-Арнолд, Маркус Рэшфорд, сборной Шотландии - Эндрю Робертсон, Скотт Мактоминей.

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