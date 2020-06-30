Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана

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Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана

Бывшего капитана "Манчестер Юнайтед" Роя Кина пригласили на пост главного тренера сборной Азербайджана.

По информации The Sun, ирландскому специалисту дали двое суток на размышления.

Источник утверждает, что 48-летнему британцу предложены выгодные финансовые условия, однако не приводит конкретики на этот счёт.

Кин ранее возглавлял "Сандерленд" и "Ипсвич Таун", а также входил в тренерские штабы сборной Ирландии, "Астон Виллы" и "Ноттингем Форест".

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