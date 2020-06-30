Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана
Бывшего капитана "Манчестер Юнайтед" Роя Кина пригласили на пост главного тренера сборной Азербайджана.
По информации The Sun, ирландскому специалисту дали двое суток на размышления.
Источник утверждает, что 48-летнему британцу предложены выгодные финансовые условия, однако не приводит конкретики на этот счёт.
Кин ранее возглавлял "Сандерленд" и "Ипсвич Таун", а также входил в тренерские штабы сборной Ирландии, "Астон Виллы" и "Ноттингем Форест".
Не пропустите: Экс-тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом в доме престарелых. | http://soccernews.ru
главное
-
Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии
-
Главные новости дня: 29 июня
-
Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции
-
"Похож ли я на моего братишку?" Криштиану Роналду удивил фанатов новой прической
-
Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом
Лента новостей
-
Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире
-
Гётце может стать одноклубником Головина в "Монако"
-
Симеоне не стал комментировать конфликт в "Барселоне"
-
Пирло войдёт в тренерский штаб молодёжной команды "Ювентуса"
-
"Динамо" разрешили сыграть с "Сочи" основным составом
-
Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый
-
"Реал" и "Интер" с марта тайно обсуждали трансфер Хакими
-
Три игрока "Спартака" рискуют пропустить дерби с ЦСКА
-
"Атлетико" отказался от подписания Кавани
-
Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана
-
Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии
-
Тренер "Сельты" оценил игру Смолова
-
Божович согласился на двукратное уменьшение суммы неустойки за увольнение из "Крыльев Советов"
-
Два клуба поспорят этим летом за Такефусу Кубо
-
Руководство "Барселоны" провело встречу с Сетьеном
-
"Беневенто" Филиппо Индзаги добился повышения в классе, установив рекорд Серии Б
-
Исполком РФС одобрил два изменения в регламент РПЛ
-
"Ливерпуль" может заплатить почти 40 миллионов евро за защитника "Брайтона"
-
1
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Мальоркой"
-
Главные новости дня: 29 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Карабах
|20
|45
|2
|Нефтчи
|20
|37
|3
|Интер Баку
|20
|30
|4
|Сумгаит
|20
|23
|5
|Zirə
|20
|23
|6
|Sabah
|20
|21
|7
|Səbail
|20
|20
|8
|Габала
|20
|19