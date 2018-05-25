Рой Кин объяснил, чего не хватает Погба

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Рой Кин объяснил, чего не хватает Погба

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался об игре Поля Погба.

"Погба - отличный футболист и замечательный парень. Всё, чего ему не хватает, это хороших футболистов рядом. Мне повезло, поскольку в то время в "МЮ" рядом со мной играли лучшие игроки, с которых можно было брать пример" - приводит слова Кина The Sun.

В минувшем сезоне на счету Погба 6 голов и 13 ассистов в 37 матчах.

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