Рой Кин объяснил, чего не хватает Погба

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался об игре Поля Погба.

"Погба - отличный футболист и замечательный парень. Всё, чего ему не хватает, это хороших футболистов рядом. Мне повезло, поскольку в то время в "МЮ" рядом со мной играли лучшие игроки, с которых можно было брать пример" - приводит слова Кина The Sun.

В минувшем сезоне на счету Погба 6 голов и 13 ассистов в 37 матчах.

Читайте также: Тренер Дании: "Может с нами Погба покрасит волосы в красно-белый". | http://soccernews.ru