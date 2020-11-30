Рой Кин оценил шансы "Тоттенхэма" побороться за чемпионство в АПЛ

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Рой Кин оценил шансы "Тоттенхэма" побороться за чемпионство в АПЛ

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался о перспективах "Тоттенхэма" стать чемпионом Англии впервые за 60 лет.

"Моуринью уже выигрывал АПЛ, но, мне кажется, что игроки "Тоттенхэма" пока не достаточно хороши для завоевания титула. У них есть Х-фактор в лице Моуринью и Кейна, но не думаю, что этого достаточно. Жду от них очень хорошего сезона, но между очень хорошим сезоном и попыткой выиграть титул есть большая разница. Я не считаю "Тоттенхэм" претендентом на золото", - приводит слова Кина Sky Sports.

"Тоттенхэм" набрал 21 очко в 10 стартовых турах АПЛ и делит лидерство с "Ливерпулем".

57-летний Моуринью ранее становился чемпионом Англии три раза во главе "Челси".

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