Рой Кин поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча между сборными Ирландии и Дании

Теги ирландиядания

Рой Кин поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча между сборными Ирландии и Дании

Ассистент наставника сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал предстоящий стыковой матч с Данией.

"Впереди нас ждет серьезное испытание. Понятно, что датчане будут стремиться к победе, но мы не собираемся подстраиваться под соперника. У нас хватит ума не играть на контратаках. Мы постараемся действовать первым номером, чтобы добиться нужного результата" - приводит слова Кина BBC.

Поединок между сборными Дании и Ирландии состоится 11 ноября.

Читайте также: Рейтинг самых дорогих команд Европы от CIES football observatory. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов