Рой Кин поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча между сборными Ирландии и Дании

Ассистент наставника сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал предстоящий стыковой матч с Данией.

"Впереди нас ждет серьезное испытание. Понятно, что датчане будут стремиться к победе, но мы не собираемся подстраиваться под соперника. У нас хватит ума не играть на контратаках. Мы постараемся действовать первым номером, чтобы добиться нужного результата" - приводит слова Кина BBC.

Поединок между сборными Дании и Ирландии состоится 11 ноября.

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