Рой Кин: "Погба - большая проблема для "МЮ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике хавбека Поля Погба.

"Погба - большая проблема для "МЮ". Если он не может пробиться в стартовый состав - это не очень хорошо. Мы ожидаем от больших футболистов, что они выйдут на поле и изменят ход игры.

Погба же вышел и ничего не сделал. Его реакция на первый гол была как у школьника. Он не чувствует опасность. Суть нахождения в команде - это прикрывать партнера, если он ошибся.

В "МЮ" же каждый играет сам за себя, никто не помогает друг другу. Когда я играл за "МЮ", я испытывал гордость, что надел майку этого клуба, чувствовал его историю, давление, высокие ожидания фанатов. Когда же я смотрю на сегодняшних футболистов, у меня складывается ощущение, что им не нравятся ни высокие ожидания, ни давление" - приводит слова Кина ITV Football.

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