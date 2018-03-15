Рой Кин: "Погба - большая проблема для "МЮ"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике хавбека Поля Погба.
"Погба - большая проблема для "МЮ". Если он не может пробиться в стартовый состав - это не очень хорошо. Мы ожидаем от больших футболистов, что они выйдут на поле и изменят ход игры.
Погба же вышел и ничего не сделал. Его реакция на первый гол была как у школьника. Он не чувствует опасность. Суть нахождения в команде - это прикрывать партнера, если он ошибся.
В "МЮ" же каждый играет сам за себя, никто не помогает друг другу. Когда я играл за "МЮ", я испытывал гордость, что надел майку этого клуба, чувствовал его историю, давление, высокие ожидания фанатов. Когда же я смотрю на сегодняшних футболистов, у меня складывается ощущение, что им не нравятся ни высокие ожидания, ни давление" - приводит слова Кина ITV Football.
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