Рой Кин рассказал, как решить проблемы "Манчестер Юнайтед" в атаке

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что проблемы "красных дьяволов" в атаке можно решить одним трансфером.

"Просто идите и возьмите Кейна у "Тоттенхэма". Элементарно. Просто идите и возьмите его. На что тут ещё смотреть?" - цитирует ирландца Goal.com.

Напомним, что Кин выступал за "МЮ" с 1993 по 2005 год и выиграл с командой 17 трофеев.

В этом сезоне манкунианцы забили 12 голов в 12 матчах. Кейн в текущей кампании отличился 7 раз и сделал 1 ассист в 11 играх.

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