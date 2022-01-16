Рой Кин считает, что Рангник заслуживает шанса

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что нынешний главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник заслуживает шанса несмотря на результаты.

"Мы должны дать шанс этому тренеру. Он только начал работу.

В "Юнайтед" много проблем, не думаю, что игроки так уж горят желанием прессинговать.

В матче с "Астон Виллой" в Кубке Англии статистика "Юнайтед" была не очень хорошей, но все же самого главного команда добилась – забила гол и сохранила ворота сухими. Так что и позитивные моменты тоже есть", – сказал Кин.

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