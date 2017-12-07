Рой Кин считает "Спартак" не достойным соперником "Ливерпулю"

Известный в прошлом ирландский футболист Рой Кин высказался о разгромной победе английского "Ливерпуля" над московским "Спартаком" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" - сейчас в отличной форме, команда играет в удовольствие, вчера для нее все сложилось комфортно. Атакующие футболисты наслаждались игрой, но серьезные проверки для "Ливерпуля" - еще впереди. Пока команда побеждала только клубы поменьше, никого серьезного они не обыгрывали. На их игру приятно смотреть, но столько свободного пространства и времени приличная команда им не даст", - цитирует бывшего футболиста Daily Mail.

Напомним, поражение "Спартака" прокомментировал Колосков. | soccernews.ru